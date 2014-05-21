Против Януковича возбудили новое дело: давил на митрополита Владимира

ГПУ начала уголовное производство в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко по факту незаконного давления на Митрополита Киевского и всей Украины Владимира с целью устранения его от управления УПЦ МП.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В ходе проверки, проведенной по обращению одного из народных депутатов, установлено, что митрополит Владимир придерживался позиции невмешательства церкви в политику, чем вызывал недовольство Януковича, который желал заручиться поддержкой УПЦ МП на выборах в 2015 году", - заявили в ведомстве.

В ГПУ подчеркнули, что после неудачных попыток убедить Митрополита Киевского и всей Украины Владимира отречься от должности экс-министр внутренних дел Украины, выполняя указания экс-президента, организовал силами подчиненных ему работников физическую изоляцию митрополита Александра, который является личным секретарем и доверенным лицом предстоятеля православной церкви Владимира.

В Генпрокуратуре отмечают, что одним из условий освобождения митрополита Александра из изоляции было убедить Митрополита Киевского и всей Украины Владимира отречься от занимаемой должности.

"По данному факту Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении бывшими должностными лицами уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий), - заявили в ГПУ.

Обратим внимание, что досудебное расследование по уголовному производству осуществляет Главное следственное управление Генеральной прокуратуры.

Добавим, что в середине апреля против беглого экс-президента Украины Виктора Януковича было открыто уголовное производство за злоупотребление властью, которое стало шестым по счету.

Кроме вышесказанного напомним, 24 февраля сообщалось, что Священный Синод в связи с болезнью блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира отстранил его от управления УПЦ МП. Тогда же на должность местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры был избран Митрополит Черновицкий и Буковинский Онуфрий (Березовский).