Турчинов рассказал о готовности силовиков к финальной стадии АТО – журналист

В среду, 21 мая, в Изюме Харьковской области и.о. президента и спикер Верховной Рады Александр Турчинов и глава МВД Арсен Аваков заявили, что силовики готовы в ближайшее время очистить Донбасс от террористов.

Об этом российский журналист Аркадий Бабченко сообщил на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, Турчинов сказал следующее: "Только что было проведено совещание с силовиками, мы готовы к финальной стадии АТО и наиближайшим часом мы готовы очистить от террористов и Донецкую и Луганскую области и обеспечить проведение выборов".

На вопрос Бабченко, означает ли это, что стоит ожидать штурма или "зачистки" Славянска и Краматорска, Турчинов "ответил, что мы не используем таких терминов и все наши действия направлены на безопасность мирных жителей".

"По поводу задержанных журналистов "Лайфньюз" ответил, что Россия использует разные методы разведывательной и диверсионной деятельности, все они будут пресекаться, а по сотрудникам спецслужб, работающим под прикрытием журналистов, будет работать СБУ и выявлять их причастность к совершению преступлений", - подчеркнул российский журналист.

Ранее "Главред" сообщал, что во вторник, 20 мая, Верховная Рада приняла "Меморандум взаимопонимания и мира", в котором призвала к разоружению всех незаконных формирований и сдаче незаконного оружия гражданами, возвращению всех захваченных зданий их владельцам.

Фото: Facebook Аркадия Бабченко