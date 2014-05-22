В бою с террористами на Донбассе погибли 8 силовиков - Тымчук

На Донбассе, возле городов Волноваха (Донецкая область) и Рубежное (Луганская область), произошли боевые столкновения сил АТО с группами террористов.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Со стороны сил АТО есть погибшие. В частности, под Волновахой, по нашим данным, погибло 8 украинских силовиков, ранено 18", - отметил он.

Также эксперт отметил, что Волноваха находится довольно далеко от Славянска и Краматорска, а в районе проведения АТО сосредоточены довольно большие силы.

Напомним, ранее самыми значительными потери украинских силовиков были во время нападения террористов из засады под Краматорском - тогда погибли 6 десантников.

Больше об атаках террористов и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".