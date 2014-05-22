На Донбассе террористы оставили без электричества "Славянский курорт"

Станция "Славянский курорт" на Донбассе из-за обстрела террористами осталась без электричества.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"Сегодня, 22 мая, в 1:40 ночи, вследствие боевых действий сепаратистами выведено из строя два трансформатора подстанции "Славянский курорт" Донецкой железной дороги: основной – мощностью 1800 кВА и резервный - мощностью 560 кВА, а также кабели управления, часть распределительного устройства 35 кВ. Трансформаторы из-за боевых действий пострадали от пожара. Огонь уничтожил также кабели в кабельных каналах открытого распределительного устройства 35 кВ в районе расположения силовых трансформаторов", - сообщили в ведомстве.

Подстанцию "Славянский курорт" пришлось отключить от электропитания.

Около 5 часов утра пожар был ликвидирован силами пожарной охраны Славянска.

Работники подстанции в результате пожара не пострадали.

Сумма убытков железной дороги от повреждения устройств и оборудования уточняется.

Напомним, в ночь на 22 мая на Донбассе произошли несколько атак террористов на позиции украинских силовиков.

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