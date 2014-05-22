В НАТО увидели активность российской армии у границы с Украиной: может означать отвод войск

В НАТО предполагают, что российские войска готовятся к отводу от границы с Украиной.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен.

"Мы наблюдаем ограниченную активность российских войск вблизи украинской границы. Это может означать, что некоторые их этих сил готовятся к отводу", - написал он.

При этом он подчеркнул, что еще рано о чем-либо говорить.

Он также выразил надежду на то, что эта активность может означать отвод войск.

Расмуссен также подчеркнул, что большинство подразделений российской армии остается у границы с Украиной. Они продолжают так называемые учения.

Ранее об активности российской армии у границ с Украиной заявила Администрация президента США.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Россия не отказалась от своей цели -захватить часть территории Украины и сорвать президентские выборы, а также назвал отвод войск от украинских границ "блефом".

Как известно, 19 мая президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу вернуть войска, которые принимали участие в обучениях в пограничных с Украиной областях, к местам постоянной дислокации.

21 мая Путин еще раз подчеркнул, что войска передислоцируют дальше от границы с Украиной в связи с выборами украинского президента, которые должны состояться 25 мая.

Однако в НАТО несколько раз заявляли, что не видят отвода войск.