Генпрокуратура завела дело на Лавриновича и Лукаш

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств экс-министром юстиции Александром Лавриновичем и Еленой Лукаш.

Об этом сообщили в пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 2 ст.366 (служебный подлог).

В ГПУ подчеркнули, что в нем также фигурирует заместитель Лавриновича, начальник департамента планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета и отчетности.

"По результатам проверки использования Минюстом бюджетных средств на привлечение иностранных компаний по делу "Тимошенко против Украины", которая находилась на рассмотрении Евросуда по правам человека, установлено, что услуги этой юридической компании в 2012 году стоили 95 тысяч гривен, а в 2013 году упомянутые лица на эти же услуги потратили из бюджета 8,6 миллиона гривен", - сообщили в Генпрокуратуре.

ГПУ также утверждают, что Лукаш при увольнении с должности присвоила документы по проведению указанной выше закупки.

"Сейчас продолжается досудебное следствие", - резюмировали в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, что ране Австрия и Швейцария приняли решение применить санкции в отношении экс-президента Виктора Януковича, членов его семьи и ближайшего окружения из числа бывших чиновников и его однопартийцев, в который попала экс-министр юстиции Елена Лукаш.