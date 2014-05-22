В Славянске боевики четвертый день удерживают в плену начальника милиции

В Славянске боевики с 18 мая удерживают и.о. начальника Славянского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Александра Давиденко.

Об этом рассказала его супруга Виктория Лябина, пишет "ОстроВ".

Милиция по последнего отказывалась принимать от нее заявление о пропаже мужа, говорит женщина.

"Его взяли в плен 18 мая вооруженные люди без объяснения причин. И с тех пор удерживают в здании захваченного Славянского горотдела СБУ. Со мной никто из них не связывался, не предлагал выкуп или не выдвигал условий освобождения мужа", - рассказала она.

При этом, по словам Лябиной, только после звонков в ГУ УМВД Украины в Донецкой области она выяснила, что ее заявление о пропаже мужа официально так и не было зарегистрировано Славянским городелом милиции и дежурный ежедневно сообщал в областное управление МВД о присутствии мужа на работе, таким образом розыскные мероприятия сотрудниками Славянского ГО УМВД не проводились. Сообщение о пропаже Давиденко А.А. было принято и зарегистрировано 21.05.2014 г. в ГУ УМВД Украины в Донецкой области в телефонном режиме. Также на горячую линию МВД Украины был сделан звонок с данным сообщением, где ответили, что будут разбираться.

"Только после того, как я позвонила в Киев, на "горячую линию", после того, как информация попала в СМИ, есть какая-то надежда, что этим делом начнут заниматься. И, вроде бы, информация прошла по реестру. До этого дежурный ежедневно сообщал мне, что муж на работе, принимает корреспонденцию", - отметила она.

Напомним, 20 мая, на Донбассе боевики похитили главу избирательного участка №142296 по территориальному избирательному округу №59 с центром в городе Мариуполь.

Позже главу участка освободили, но перед этим его избили, сломали три ребра, нанесли сотрясение мозга, отобрали паспорт и телефон.