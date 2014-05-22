В Генштабе пообещали прекратить деятельность боевиков на Донбассе: Рубикон перейден

Вооруженные силы Украины будут решительно действовать против всех бандитских формирований, кто не сложит оружие и не оставит нашу землю в покое и мире.

Об этом говорится в обращении начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Михаила Куцина к военным и мирным гражданам, опубликованном на сайте правительства.

"Армия всегда была, есть и будет вне политики, при условии, если эта политика ведется в рамках законов, не угрожает безопасности граждан и территориальной целостности государства", - отмечается в заявлении.

Однако сейчас определенные силы превращают Донбасс в зону кровавого противостояния, поэтому ВСУ не имеют права "оставаться в стороне".

В Генштабе отметили, что "взвешенность и толерантность военных" противники украинской власти расценивают "как признак слабости и нерешительности".

"Прикрываясь мирными жителями, незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы осуществляют нападения на личный состав Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов, терроризируют население, убивают и мучают патриотично настроенных граждан, выступающих за единство страны", - отмечается в сообщении.

"Вследствие агрессивных террористических действий погибли и ранены десятки военнослужащих Вооруженных сил, других силовых структур Украины и гражданских граждан", - подчеркивается в заявлении.

В Генштабе называют античеловеческим проявлением бандитские действия на Донбассе 13 мая и убийство под Краматорском воинов-десантников, защищавших мирное население.

"Античеловеческим проявлением бандитских действий на Донбассе стало 13 мая. Коварное, хладнокровное убийство хорошо вооруженными преступниками воинов-десантников, которые выполняли задачи по защите мирного населения под Краматорском, всколыхнуло Украину, стало последней чертой терпения.

Рубикон перейден. Преступная деятельность будет прекращена, в том числе и силовыми методами", - говориться в документе.

Главнокомандующий призвал соотечественников "остановить кровопролитие и сесть за стол переговоров".

"Дальнейшее противостояние – это путь в никуда, это путь к экономическому упадку и гуманитарной катастрофе", отмечают в ведомстве.

В Генштабе также заверили, что все граждане, которые добровольно сложат оружие и выйдут из состава преступных формирований и не имеют на своих руках чужой крови, будут амнистированы и смогут спокойно вернуться к мирной жизни".

Также в ВС призвали политиков, бизнесменов и представителей местной элиты не разводить искусственно людей по разные стороны баррикад и не зарабатывать рейтинги и капиталы на горе людей.

В обращении также отмечается: "Вооруженные Силы Украины будут решительно действовать против всех бандитских формирований, кто не сложит оружие и не оставит нашу землю в покое и мире. За нами правда. За нами законное право защищать свою страну – другой у нас нет".

Он обратился к жителям Донецкой и Луганской областей с призывом выступить единым фронтом против разжигания террористами и продажными политиками братоубийственной войны.