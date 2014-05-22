Парубий предложил НАТО и Европе коалицию против Путина: неизвестно, где его танки будут завтра

Совет национальной безопасности и обороны Украины инициирует создание широкой антипутинской коалиции вместе с НАТО и Евросоюзом.

Об этом заявил на брифинге в четверг, 22 мая, секретарь СНБО Андрей Парубий, пишет "Остров".



"Когда я был в Брюсселе и встречался с представителями НАТО... и с рядом руководителей Евросоюза..., мной была озвучена идея о создании широкой антипутинской коалиции. Я убежден, что противостояние, которое имеет место сегодня в Украине, не является украино-российским противостоянием, это цивилизационное противостояние. И если мы все вместе не остановим Путина, неизвестно в какой стране его танки, его боевики, его диверсанты окажутся завтра", - отметил Парубий.



"Любая страна, которая боролась с терроризмом, понимает, что терроризм можно преодолеть только тогда, когда будет уничтожен центр координации и финансирования терроризма", - добавил он.

Военный эксперт, координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook так прокомментировал эту инициативу: "Посыл правильный: не остановив Путина сейчас, неизвестно, где завтра окажутся российские танки и хваткие ручонки Владимира Владимировича... Правда, непонятно, насколько готов поддержать эту идею Запад. Понятно, что на словах мы можем услышать всякое. Но обычно в таких случаях проблемы и размышления начинаются тогда, когда доходит до дела. Будем надеяться на адекватность западных лидеров".

Напомним, несколько дней назад Парубий высказывал недоверие в связи с заявлениями Путина об отводе российских войск от границ Украины.