Ночной бой в Славянке: террористы атаковали блокпост, но были отбиты огнем БТРа

В ночь на пятницу, 23 мая, под захваченным террористами Славянском Донецкой области боевики пытались атаковать позиции украинских силовиков, но были отбиты.

Об этом военный журналист из пресс-службы Минбороны Владислав Селезнев сообщает на своей странице в Facebook.

"Ночью террористы продолжали попытки прорыва из кольца окружения в районе проведения АТО. Так, около полуночи из стрелкового оружия был обстрелян блок пост на перекрестке дорог, в половине 5-го минометным огнем боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих на горе Карачун в районе Славянска", - рассказал он.

В ответ, по его словам, украинские силовики применили огонь на поражение из стрелкового оружия и вооружения БТР-80, что заставило нападавших отступить и понести потери. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

"Активизация силовых действий террористов против военных имеет целью резкое обострение ситуации в регионе с целью срыва избирательной кампании", - подчеркнул военный журналист.

"Подразделения, задействованнеы в АТО, продолжают выполнять задачи по локализации бандформирований в определенных районах, создания плотного кольца окружения с целью недопущения распространения терроризма, несут службу на блокпостах, осуществляют охрану оборону базовых лагерей, задачи по поддержке действий специальных подразделений", - рассказал Селезнев.

Ранее "Главред" сообщал, что террористы начали перебрасывать боевиков к Славянску. А с блокпостов в Дружковке сняты практически все боевики, до 150 человек.