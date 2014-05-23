Путин готов работать с властями Украины, но уверяет: Янукович – "президент"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет работать с новыми властными структурами в Украине после выборов президента и надеется на приостановку всех боевых действий.

Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

"Мы и сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют (в Киеве), но после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами, — сказал Путин и добавил. - Я надеюсь, когда выборы пройдут, будут приостановлены немедленно всякие боевые действия".

Кроме того, Путин уверяет, что Москва с уважением отнесется к волеизъявлению украинского народа на выборах главы государства, однако легитимным "президентом", по его словам, является Виктор Янукович.

"Мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа, будем, конечно, смотреть, что происходит", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

При этом он отметил, что гораздо умнее было бы провести референдум, изменить конституцию и на ее основе сформировать новые органы власти, в том числе избрать новый парламент и президента.

"Грубо говоря, по действующей Конституции нельзя избирать, потому что "президент" Янукович не отстранен… Строго говоря, по Конституции — он действующий "президент", — сказал Путин.

Напомним, что несколькими днями ранее российский премьер Дмитрий Медведев заявил: Янукович жив, а значит он "легитимный президент".