На Луганщине боевики застрелили мужчину, который требовал от них убираться из города

На Луганщине в центре Антрацита террористы убили молодого человека, который требовал, чтобы они убирались из города.

Об этом сообщил блогер из Луганска Сергей Иванов, пишет "Украинская правда".

"В Антраците на остановке возле Рудоремонтного завода по улице Ростовской есть блокпост. Туда между 12 и 13 часами подошел молодой человек 25-30 лет в черной футболке. Он начал ругаться на сепаратистов, которые стояли на блокпосту. Он кричал, чтобы они убирались из города, якобы бросил то ли хлопушку, то ли петарду", - рассказал Иванов.

"В ответ на это ему из блокпоста прострелили голову. Потом его бросили в "Газель" и увезли в неизвестном направлении", - добавил он.

По состоянию на 16 часов, не известно, кем является убитый мужчина.

По словам Иванова, Антрацит является одним из наиболее милитаризованных городов в Луганской области.

"В городе люди боятся выходить на улицы. Город забит чеченами, "терскими казаками" и оружием", - добавил он.

Напомним, 18 мая, в селе Сергеевка в Славянском районе Донецкой области боевики расстреляли на глазах у семьи фермера.

Террористы подозревали фермера в "связях с "Правым сектором".