"Стрелок" призвал жителей Славянска бежать из города

23 мая лидер террористов так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок", призвал население Славянска к эвакуации.

Стрелков запретил боевикам использовать артиллерию, пишет Slavgorod.com.ua.

"В целях сохранения жизней и имущества мирного населения, был отдан приказ о запрете ведения артиллерийского огня в пределах территории города, о чем было доведено до командования украинской армии", говорится в сообщении.

Также отмечается, что, в случае атаки на город, командование боевиков оставляет за собой право применять оружие в случае военной необходимости.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что "Стрелок" под прикрытием патриарха Кирилла готовил захват Крыма и Донбасса.