Комбат "Донбасса" вышел на связь и рассказал про бой под Карловкой

24 мая 2014, 20:55

Командир батальона "Донбасс" ответил на некоторые вопросы о вчерашнем бое с террористами.

Семен Семенченко

Командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко вышел на связь и по телефону рассказал некоторые подробности вчерашнего боя под Карловкой.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

"Вчера для батальона "Донбасс" были тяжелые дни. Были убиты и ранены наши побратимы, поэтому на интервью различным СМИ и посты в Фейсбуке реально не было ни времени, ни сил, ни желания", - отметил он.

При этом Семенченко подчеркнул, что батальон "не принадлежит самому себе, он принадлежит людям, которые связывают с ним свои надежды, надежды рано или поздно вернуть мирную жизнь, построить новую Украину".

Также комбат коротко ответил на несколько вопросов, наиболее часто звучавших относительно вчерашнего боя с террористами.

"1. Ни в какой плен меня никто не захватывал. Никаких пленных никто не уничтожал.

2. Сейчас основной вопрос - это судьба наших раненных, которым реально угрожает опасность.

3. Необходимо позаботиться и о тех патриотах, которые погибли в борьбе за Украину. В ближайшее время я расскажу о каждом из них (кроме тех, чьей семье это может навредить).

Всех этих людей похоронят, как воинов, с воинскими почестями, их семьям будет оказана вся необходимая материальная поддержка, в чем вас, люди, я прошу мне помочь.

4. Обо всем остальном - позже.

5. Нас иногда связывают с самыми различными политическими проектами, силами, даже какими-то промышленными группами.

Батальон "Донбасс" - вне политики и не представляет никого, кроме украинского народа, желающего быстрее установить мир и добиться лучшей жизни на своей земле.

У нас есть люди с различных областей Украины, разных национальностей, вероисповеданий и политических взглядов. Есть беспартийные, сторонники БЮТ, Солидарности, Удара, есть люди "на гражданке" сторонники партии "Правый сектор".

Во время вчерашнего боя они тоже в нем принимали участие, храбро сражались, пытались отбить окруженных товарищей, один из них был ранен, но для борьбы с бронетехникой и специально обученными снайперами требуются именно регулярные воинские части, ни одна из них на помощь к нам не пришла.

Мы благодарны всем патриотам Украины, независимо от их партийной принадлежности, вступивших в наши ряды для защиты Родины.

Они защищают не только право людей на мирную жизнь в своей стране, но и свое право свободно отстаивать свои политические убеждения.

P.S.: Хочу поделиться с вами последними новостями. Сегодня к нам вернулись наши 2 боевых товарища - жители Донецкой области, ранее считавшиеся погибшими.

Слава Украине!", - говорится в сообщении командира батальона "Донбасс".

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что, по словам первого зама министра здравоохранения Руслана Салютина, в бою под Карловкой погибли пятеро бойцов "Донбасса", еще семеро были ранены.

Также напомним, что военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что террористы потеряли убитыми 15 человек.

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Донбасс бой террористы батальон Комбат Семенченко Карловка
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