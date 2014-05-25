Выборы президента: политики в очередях, вышиванки и силовики с оружием, опубликованы фото

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По данным ЦИКа, явка на 11.00 составила 17%. Активнее всего голосовали на Киевщине - 22,49%, хуже всего в Донецкой - только 5,48%.

Лидер УДАРа Виталий Кличко пришел голосовать с женой Наталией и братом Владимиром и простоял в очереди около часа.

Премьер Арсений Яценюк с женой тоже постоял в очереди на выборах.

Один из кандидатов в президенты Петр Порошенко надеется, что победитель выборов определится уже в первом туре.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко с семьей голосовала в Днепропетровске. Она порадовала присутствовавших на избирательном участке своим новым образом (который показала Украине еще в пятницу) и заявила, что отдала свой голос за "европейский выбор Украины".

Несмотря на то, что на Донбассе террористы пытаются сорвать выборы, в подконтрольных силовикам районах люди идут избирательные участки. Голосуют и сами военные – они приходят прямо с оружием за спиной.

На Прикарпатье люди идут на избирательные участки как на праздник – надев самые красивые вышиванки. В Киеве – была самая высокая явка, поэтому на многих участках наблюдались огромные очереди.

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Фото: Facebook Олег Ляшко