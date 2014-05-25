Выборы президента на Донбассе: в МВД заявили о терроре против избирателей

Советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский заявил, что на Донбассе внеочередные выборы президента проходят, фактически, "в состоянии войны", а против избирателей идет откровенный террор.

Об этом он сообщил сегодня во время прес-конференции, пишут "Новости Донбасса".

По словам Речинского на Донбассе сейчас "идет откровенный террор по отношению к участникам избирательного процесса".

В то же время он отметил, что там выборы проходят, фактически, "в состоянии войны".

Между тем он добавил, что на президентских выборах в Украине наблюдается рекордная явка.

"Видно, что мы переживаем небывало активные выборы. Уже сейчас видно, что явка будет какая-то рекордная", - заявил он, подчеркнув, что противоположная ситуация наблюдается на Донбассе.

Кроме вышесказанного напомним, ранее председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявил, что преимущественное большинство избирательных участков на внеочередных выборах президента Украины открылись вовремя.

По его словам, проблемы есть только в Луганской и Донецкой областях, страдающих от провокаций террористов. Так, в Луганской области выборы проходят в двух округах из 12, в Донецкой - в семи из 22.

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Видео: Громадське Телебачення Донеччини