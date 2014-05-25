Выборы президента: проголосовали уже более 17% избирателей

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По состоянию на 11.00, из 23 709 296 избирателей, внесенных в списки для голосования, проголосовали 17,52%.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

Лучшее всего голосуют Киевская и Кировоградская области - соответственно 22,71 и 22,07.

Самый худший результат – на Донбассе. В Донецкой области явка избирателей на участки составила 5,48%, на Луганщине голосуют чуть получше - 8,23%.

По регионам явка на избирательные участки выглядит следующим образом:

Винницкая область (11-18) - 20,98%

Волынская область (19-23) - 21,15%

Днепропетровская область (24-40) - 17,61%

Донецкая область (41 - 62) - 5,48%

Житомирская область (63 - 68) - 17,86%

Закарпатская область (69-74) - 10,35%

Запорожская область (75-83) - 17,69%

Ивано-Франковская область (84-90) - 17,59%

Киевская область (91-99) - 22,71%

Кировоградская область (100-104) - 22,07%

Луганская область (105-116) - 8,23%

Львовская область (117-128) - 16,91%

Николаевская область (129-134) - 19,88%

Одесская область (135-145) - 12,17%

Полтавская область (146-153) - 20,91%

Ровенская область (154-158) - 19,93%

Сумская область (159-164) - 19,81%

Тернопольская область (165-169) - 15,15%

Харьковская область (170-183) - 16,5%

Херсонская область (184-189) - 18,79%

Хмельницкая область (190-196) - 21,37%

Черкасская область (197-203) - 21,66%

Черновицкая область (204-207) - 15,06%

Черниговская область (208-213) - 21,14%

г.Киев (214-223) - 14,51%

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".