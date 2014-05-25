Выборы президента: открылось большинство участков, в ЦИК рассказали о проблемах на Донбассе

Преимущественное большинство избирательных участков на внеочередных выборах президента Украины открылись вовремя. Проблемы есть только в Луганской и Донецкой областях, страдающих от провокаций террористов. Так, в Луганской области выборы проходят в двух округах из 12, в Донецкой – в семи из 22.

Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам главы ЦИК, преимущественное большинство участков во всех регионах, кроме Донецкой и Луганской областей, открылись вовремя, хотя на некоторых были небольшие задержки.

Охендовский подтвердил, что в Херсонской области один из участков забросали "коктейлями Молотова", но пожар был быстро локализован, поэтому избирательная документация и бюллетени не пострадали и участок открылся вовремя.

Глава ЦИК также отметил, что в Луганскую и Донецкую области доставлены бюллетени для всех окружных избирательных комиссий, однако передать их непосредственно в комиссии пока невозможно из-за того, что сами комиссии не работают в связи с угрозами и запугиванием их членов со стороны представителей незаконных вооруженных формирований.

По словам Охендовского, в Луганской области в округе №114 (центр - пгт Беловодск) из 197 избирательных участков открылось 98, в округе №115 (центр – г.Сватово) из 200 участков открылись 186.

В Донецкой области в округе №47 (центр – пгт Александровка) голосование проходит - там открыты 19 из 114 участков. На этом же округе находится г.Славянск, но там голосование не проводится.

В округе №49 (центр – г.Доброполье) из 100 участков открыты 77, в округе №50 (центр – г.Красноармейск) из 130 участков открылись 55. В Мариуполе бюллетени доставлены в 2 округа: в 58-ом работают 112 участков из 116, в 59-м - 90 из 100. Также бюллетени доставлены в округ №61 (центр – г.Волноваха) – в 60 участков из 123, а также в округ №62 (центр – пгт Старобешево) – в 40 участков из 140.

Охендовский отметил, что в течение дня органы власти будут искать возможность доставить бюллетени в другие округа или на другие участки, однако, по его словам, "шансов на это мало".

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