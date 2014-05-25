Выборы президента: явка составила уже 25% избирателей - "Опора"

По данным общественной сети "Опора" на досрочных выборах Президента Украины по состоянию на 12:00 явка избирателей составляет 25%.

Такие данные были опубликованы на их страничке в Twitter.

"Явка по данным "Опоры" на внеочередных выборах Президента: По состоянию на 12 часов - 25% избирателей", - говорится в сообщении.

Напомним, по обновленным данным ЦИК с 182 из 225 избирательных округов по состоянию на 11:00 явка избирателей составляет 17,56%.