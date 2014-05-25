На выборах президента уже проголосовали 39% избирателей - ЦИК

Лучшее всего голосуют Хмельницкая и Ровенская области
В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По состоянию на 15.00, из 23 709 296 внесенных в списки избирателей проголосовали 39,97%.
Об этом сообщает сайт Центризбиркома.
Лучшее всего голосуют Хмельницкая и Ровенская области - соответственно 49,57 и 48,54%.
Самый худший результат – на Донбассе. В Донецкой области явка избирателей на участки составила 9,11%, на Луганщине голосуют даже хуже - 8,24% (данные на 11.00).
По регионам явка на избирательные участки выглядит следующим образом:
Винницкая область (11-18) - 47,38%
Волынская область (19-23) - 43,53%
Днепропетровская область (24-40) - 38,08%
Донецкая область (41 - 62) - 9,11%
Житомирская область (63 - 68) - 32,41%
Закарпатская область (69-74) - 31,81%
Запорожская область (75-83) - 35,59%
Ивано-Франковская область (84-90) - 46,67%
Киевская область (91-99) - 42,79%
Кировоградская область (100-104) - 45,4%
Луганская область (105-116) - 8,23% (данные на 11.00)
Львовская область (117-128) - 46,45%
Николаевская область (129-134) - 35,41%
Одесская область (135-145) - 30,74%
Полтавская область (146-153) - 44,89%
Ровенская область (154-158) - 48,54%
Сумская область (159-164) - 42,35%
Тернопольская область (165-169) - 46,51%
Харьковская область (170-183) - 32,6%
Херсонская область (184-189) - 35,75%
Хмельницкая область (190-196) - 49,57%
Черкасская область (197-203) - 37,2%
Черновицкая область (204-207) - 40,9%
Черниговская область (208-213) - 44,7%
г.Киев (214-223) - 29,59%
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