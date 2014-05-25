На выборах президента уже проголосовали 39% избирателей - ЦИК

В воскресенье, 25 мая, в Украине проходят внеочередные выборы президента. По состоянию на 15.00, из 23 709 296 внесенных в списки избирателей проголосовали 39,97%.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

Лучшее всего голосуют Хмельницкая и Ровенская области - соответственно 49,57 и 48,54%.

Самый худший результат – на Донбассе. В Донецкой области явка избирателей на участки составила 9,11%, на Луганщине голосуют даже хуже - 8,24% (данные на 11.00).

По регионам явка на избирательные участки выглядит следующим образом:

Винницкая область (11-18) - 47,38%

Волынская область (19-23) - 43,53%

Днепропетровская область (24-40) - 38,08%

Донецкая область (41 - 62) - 9,11%

Житомирская область (63 - 68) - 32,41%

Закарпатская область (69-74) - 31,81%

Запорожская область (75-83) - 35,59%

Ивано-Франковская область (84-90) - 46,67%

Киевская область (91-99) - 42,79%

Кировоградская область (100-104) - 45,4%

Луганская область (105-116) - 8,23% (данные на 11.00)

Львовская область (117-128) - 46,45%

Николаевская область (129-134) - 35,41%

Одесская область (135-145) - 30,74%

Полтавская область (146-153) - 44,89%

Ровенская область (154-158) - 48,54%

Сумская область (159-164) - 42,35%

Тернопольская область (165-169) - 46,51%

Харьковская область (170-183) - 32,6%

Херсонская область (184-189) - 35,75%

Хмельницкая область (190-196) - 49,57%

Черкасская область (197-203) - 37,2%

Черновицкая область (204-207) - 40,9%

Черниговская область (208-213) - 44,7%

г.Киев (214-223) - 29,59%

Больше о выборах президента Украины читайте в спецтеме "Главреда".