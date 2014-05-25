В Генпрокуратуре обещают, что Крым вернется в состав Украины уже при новом президенте

В Генеральной прокуратуре Украины заявили, что аннексированный Россией Крым полноценно вернется под украинскую юрисдикцию еще до завершения нового президентского срока, а решающими в таком "восстановлении справедливости" окажутся голоса местных жителей АРК во время выборов президента страны.

Об этом говорится в обращении пресс-службы Генпрокуратуры к крымчанам, которые голосуют в соседних с АРК областях, а также в городе Киеве.

В ГПУ отметили, что проголосовав на президентских выборах, жители Крыма сделают важный вклад в достижение политической и экономической стабилизации ситуации в Украине и Крыме, который, по мнению ГПУ, является ее неотъемлемой частью.

"Генеральная прокуратура гарантирует правовую защиту от угроз или насилия в отношении служебных лиц или граждан, выполняющих общественный долг… и предлагает активно обращаться за поддержкой в соблюдении законности в окружные избирательные комиссии или в суд, чьи решения могут быть также при необходимости обжалованы в дальнейшем с помощью органов прокуратуры", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме вышесказанного напомним, ранее СМИ писали, что из оккупированного россиянами Крыма на материковую Украину выехали несколько десятков автомобилей с крымскими татарами, которые намерены принять участие в выборах президента.

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