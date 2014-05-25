Новые данные о явке на выборах президента: 59,16%

25 мая в Украине прошли внеочередные выборы президента.

По состоянию на 20.00, в Центральной избирательной комиссии сообщают, что явка на выборах на 19 округах составила 59,16%.

Об этом сообщает сайт Центризбиркома.

Как сообщал ранее "Главред", по результатам телевизионного экзит-пола, Петр Порошенко набрал 57,3%. Согласно результатам Национального экзит-пола, Порошенко набрал 55,9 % голосов.

Такие результаты позволяют Петру Порошенко победить уже в первом туре.