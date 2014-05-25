Россия отвела часть войск от границ Украины - Парубий

Парубий подтвердил отвод российских войск, но оговорился - это может быть плановая ротация.
Сегодня, 25 мая, был зафиксирован отвод части российских войск от украинских границ.
Об этом заявил секретарь СНБО Андрей Парубий в эфире ТСН.
"Сегодня впервые часть российских войск отошла от границ Украины. Но пока мы не знаем – это плановая ротация войска или реальный отвод армии", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня в Луганской области были задержаны 14 боевиков, которые нападали на избирательные участки.
У одного из них было найдено удостоверение прокурора Джанкойского района Крыма.