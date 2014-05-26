Явка избирателей по Украине достигла 61%: новые данные ЦИК

По последним данным ЦИК, явка избирателей на участки достигла 61%.

Об этом сообщает ТСН.

Обновленные данные появились после того, как были закрыты избирательные участки, продолжившие свою роботу после 20:00 из-за большого количества желающих проголосовать.

Сейчас в ЦИК переданы данные о явке избирателей из 125 округов.

На данный момент самая высокая явка зафиксирована в центральных и западных областях Украины.

Ниже была активность избирателей на Юге, где атмосфера остается напряженной из-за действий сепаратистов.

В Донецкой и Луганской областях из мест, где выборы все-таки состоялись, передать данные в ЦИК достаточно сложно.

"На востоке приходится передавать информацию по телефонной связи. 10%-15% уже есть. Просто они вводятся вручную в систему", - пояснил спикер ЦИК Константин Хивренко.

Окончательные данные ЦИК могут быть сформированы через несколько дней из-за трудности получения протоколов из регионов.

Больше о ходе голосования и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".