В ЦИК обработали 70% протоколов: у Порошенко - 53,75%

В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 70,08% электронных протоколов.

По предварительным данным, лидером остается Петр Порошенко - за него проголосовали 53,75% избирателей.

За Юлию Тимошенко - 13,11%, за Олега Ляшко - 8,49%, за Анатолия Гриценко - 5,42%, за Сергея Тигипко - 5,29%.

За Михаила Добкина отдали голоса 3,43% избирателей, за Вадима Рабиновича - 2,31%.

Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.

Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.

Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".