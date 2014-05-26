В ЦИК обработали 70% протоколов: у Порошенко - 53,75%

Центризбирком представил последние данные подсчета электронных протоколов.
В ЦИК отчитались о результатах президентских выборов после обработки 70,08% электронных протоколов.
По предварительным данным, лидером остается Петр Порошенко - за него проголосовали 53,75% избирателей.
За Юлию Тимошенко - 13,11%, за Олега Ляшко - 8,49%, за Анатолия Гриценко - 5,42%, за Сергея Тигипко - 5,29%.
За Михаила Добкина отдали голоса 3,43% избирателей, за Вадима Рабиновича - 2,31%.
Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.
Всего проголосовали 10 млн 262 тыс. 489 избирателей.
Больше о ходе и результатах выборов смотрите в спецтеме "Главреда".