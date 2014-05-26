Комбат "Донбасса" рассказал новые подробности боя под Карловкой

26 мая 2014, 13:41

25 добровольцев сражались против трех сотен террористов

Бойцы "Донбасса" уничтожили 11 террористов

Командир батальона добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко рассказал новые подробности боя с террористами под Карловкой, где погибли 5 его бойцов.

Ранним утром 23 мая взвод "Донбасса" (25 человек), ехавший автоколонной из легковушек и микроавтобусов, попал в засаду террористов т.наз. "батальона Восток" (100 человек), написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Вооружение.

Батальон "Донбасс" - легкое стрелковое вооружение, РГД, 1 снайперская винтовка.

"Батальон Восток" - легкое стрелковое оружие, тяжелое вооружение (крупнокалиберные пулеметы и гранатометы), три БТР, группа из нескольких снайперов.

Состав.

 Батальон "Донбасс": гражданское ополчение (80% - жители Донецкой области).

 "Батальон Восток" - 80% жители не Донбасса (чеченские боевики, бывшая крымская "Альфа", бывший крымский "Беркут"), 20% - гражданское ополчение ДНР.

Потери.

 Батальон "Донбасс" - погибли 5 человек, ранены 6 человек.

 "Батальон Восток" - погибли 11 человек, ранены 6 человек.

 Со стороны батальона "Донбасс" в плен не попал ни один человек.

 Список погибших бойцов батальона "Донбасс":

 1. Позывной "Дед" - Макеевка Донецкой области, 60 лет, пенсионер. Был тяжело ранен. Отстреливался до последнего патрона. Последнее сообщение от него было о том, что осталось 2 гранаты и к нему подходят чечены. Был расстрелян при попытке самоподрыва. Уничтожил двоих террористов.

2. Позывной "Федор" - Донецк, 38 лет, предприниматель. Будучи заблокирован в здании, отстреливался до последнего патрона. По приказу командира отделения оставил бронежилет товарищам, выполз из здания под гарантии оказания медпомощи. Нарушив данное слово офицера, террорист из бывшего крымского "Беркута" расстрелял безоружного раненного человека. "Федор" уничтожил двоих террористов, ранил двоих.

3. Позывной "Рейдер" - Артемовск, 36 лет, программист. Уничтожил одного  террориста. Будучи тяжело ранен, отказался сдаваться. Был расстрелян из подствольных гранатометов. После террористы сожгли его тело и в интервью российским СМИ выдавали его за зверски убитого бандеровцами местного жителя.

4. Позывной "Рябой" – Донецк, 33 года. Уничтожил одного террориста. Героически сражался, прикрывая отход товарищей, получил тяжелое ранение. Выполз через болото к своим. Сохранил личное оружие. Скончался в больнице.

5. Позывной "Матвей" - 61 год, военный пенсионер, бывший начальник погранзаставы, майор в отставке. Прикрывая отход товарищей, нанес значительный урон живой силе противника, задержав продвижение бронетехники. Погиб в бою.

 В ходе боя к сепаратистам неоднократно подвозилось подкрепление из Донецка. Количество террористов было доведено до 300 человек. Была реальная возможность уничтожения всей группировки при нанесении удара с воздуха или присылки бронетехники со стороны сил АТО. Однако, не смотря на многочисленные обещания прислать БТРы, прислать снайперов, выслать вертушки - за 4,5 часа пока шел бой этого сделано не было, пишет Семенченко.

Комбат подчеркнул, что информация о сдавшихся в плен бойцах батальона "Донбасс" не соответствует действительности. "Бойцы, которых как мы считали, могли захватить в плен, либо погибли, либо вышли из окружения. Информация о гибели мирных граждан, якобы расстрелянных бойцами батальон "Донбасс" - ложь. Бравурные реляции о неведомых нам "героических победах народного ополчения ДНР" – ложь", - написал комбат.

Ранее "Главред" сообщал, что по предварительным данным, в бою под Карловкой погибли пятеро бойцов "Донбасса", еще семеро были ранены.

Также напомним, что военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что террористы потеряли убитыми 15 человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс батальон подробности Комбат Семенченко Карловка
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять