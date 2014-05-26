Комбат "Донбасса" рассказал новые подробности боя под Карловкой

Командир батальона добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко рассказал новые подробности боя с террористами под Карловкой, где погибли 5 его бойцов.

Ранним утром 23 мая взвод "Донбасса" (25 человек), ехавший автоколонной из легковушек и микроавтобусов, попал в засаду террористов т.наз. "батальона Восток" (100 человек), написал Семенченко на своей странице в Facebook.

Вооружение.

Батальон "Донбасс" - легкое стрелковое вооружение, РГД, 1 снайперская винтовка.

"Батальон Восток" - легкое стрелковое оружие, тяжелое вооружение (крупнокалиберные пулеметы и гранатометы), три БТР, группа из нескольких снайперов.

Состав.

Батальон "Донбасс": гражданское ополчение (80% - жители Донецкой области).

"Батальон Восток" - 80% жители не Донбасса (чеченские боевики, бывшая крымская "Альфа", бывший крымский "Беркут"), 20% - гражданское ополчение ДНР.

Потери.

Батальон "Донбасс" - погибли 5 человек, ранены 6 человек.

"Батальон Восток" - погибли 11 человек, ранены 6 человек.

Со стороны батальона "Донбасс" в плен не попал ни один человек.

Список погибших бойцов батальона "Донбасс":

1. Позывной "Дед" - Макеевка Донецкой области, 60 лет, пенсионер. Был тяжело ранен. Отстреливался до последнего патрона. Последнее сообщение от него было о том, что осталось 2 гранаты и к нему подходят чечены. Был расстрелян при попытке самоподрыва. Уничтожил двоих террористов.

2. Позывной "Федор" - Донецк, 38 лет, предприниматель. Будучи заблокирован в здании, отстреливался до последнего патрона. По приказу командира отделения оставил бронежилет товарищам, выполз из здания под гарантии оказания медпомощи. Нарушив данное слово офицера, террорист из бывшего крымского "Беркута" расстрелял безоружного раненного человека. "Федор" уничтожил двоих террористов, ранил двоих.

3. Позывной "Рейдер" - Артемовск, 36 лет, программист. Уничтожил одного террориста. Будучи тяжело ранен, отказался сдаваться. Был расстрелян из подствольных гранатометов. После террористы сожгли его тело и в интервью российским СМИ выдавали его за зверски убитого бандеровцами местного жителя.

4. Позывной "Рябой" – Донецк, 33 года. Уничтожил одного террориста. Героически сражался, прикрывая отход товарищей, получил тяжелое ранение. Выполз через болото к своим. Сохранил личное оружие. Скончался в больнице.

5. Позывной "Матвей" - 61 год, военный пенсионер, бывший начальник погранзаставы, майор в отставке. Прикрывая отход товарищей, нанес значительный урон живой силе противника, задержав продвижение бронетехники. Погиб в бою.

В ходе боя к сепаратистам неоднократно подвозилось подкрепление из Донецка. Количество террористов было доведено до 300 человек. Была реальная возможность уничтожения всей группировки при нанесении удара с воздуха или присылки бронетехники со стороны сил АТО. Однако, не смотря на многочисленные обещания прислать БТРы, прислать снайперов, выслать вертушки - за 4,5 часа пока шел бой этого сделано не было, пишет Семенченко.

Комбат подчеркнул, что информация о сдавшихся в плен бойцах батальона "Донбасс" не соответствует действительности. "Бойцы, которых как мы считали, могли захватить в плен, либо погибли, либо вышли из окружения. Информация о гибели мирных граждан, якобы расстрелянных бойцами батальон "Донбасс" - ложь. Бравурные реляции о неведомых нам "героических победах народного ополчения ДНР" – ложь", - написал комбат.

Ранее "Главред" сообщал, что по предварительным данным, в бою под Карловкой погибли пятеро бойцов "Донбасса", еще семеро были ранены.

Также напомним, что военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что террористы потеряли убитыми 15 человек.