Тымчук рассказал, сколько российских военных и танков остается возле границ Украины

Ранее украинские власти признали факт отвода войск РФ.
Возле восточных границ Украины (напротив Харьковской, Луганской и Донецкой областей) находится более 11 тысяч российских солдат.
Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook. Военный эксперт привел цифры насчет всех войск и военной техники, которые находятся возле наших границ.
По данным группы "ИС", по состоянию на 12:00 понедельника, 26 мая, возле украинских границ были:
"Войска РФ на территории Беларуси:
личный состав – около 3000 чел.;
танки, БМП и БТР – 200;
артсистемы – 40;
самолеты и вертолеты – 60
Напротив Харьковской и Луганской обл.:
л.с. – 4600;
танки, БМП и БТР – 300;
артсистемы – 40;
самолеты и вертолеты – 70
Напротив Донецкой обл.:
л.с. – 6600;
танки, БМП и БТР – 600;
арт – 100;
самолеты и вертолеты – 100
Оккупационные войска в Крыму:
л.с. – 22000;
танки, БМП и БТР – 310;
артсистемы – 120;
самолеты и вертолеты – 100
Войска РФ в ПМР (Приднестровья):
л.с. – 3000;
БМП – 35.
Артиллерии, самолетов и вертолетов ВС РФ в ПМР нет.
Напомним, накануне секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что Россия начала отводить войска от наших границ.