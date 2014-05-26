Тымчук рассказал, сколько российских военных и танков остается возле границ Украины

Возле восточных границ Украины (напротив Харьковской, Луганской и Донецкой областей) находится более 11 тысяч российских солдат.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук в своем Facebook. Военный эксперт привел цифры насчет всех войск и военной техники, которые находятся возле наших границ.

По данным группы "ИС", по состоянию на 12:00 понедельника, 26 мая, возле украинских границ были:

"Войска РФ на территории Беларуси:



личный состав – около 3000 чел.;

танки, БМП и БТР – 200;

артсистемы – 40;

самолеты и вертолеты – 60



Напротив Харьковской и Луганской обл.:



л.с. – 4600;

танки, БМП и БТР – 300;

артсистемы – 40;

самолеты и вертолеты – 70



Напротив Донецкой обл.:



л.с. – 6600;

танки, БМП и БТР – 600;

арт – 100;

самолеты и вертолеты – 100



Оккупационные войска в Крыму:



л.с. – 22000;

танки, БМП и БТР – 310;

артсистемы – 120;

самолеты и вертолеты – 100



Войска РФ в ПМР (Приднестровья):



л.с. – 3000;

БМП – 35.

Артиллерии, самолетов и вертолетов ВС РФ в ПМР нет.

Напомним, накануне секретарь СНБО Украины Андрей Парубий заявил, что Россия начала отводить войска от наших границ.