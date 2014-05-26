Бой в аэропорту Донецка продолжается, а возле вокзала убит человек

Антитеррористическая операция в Донецке продолжается, невзирая на то, что стрельба немного прекратилась.

Об этом заявил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский, пишет УНИАН.

"Информации о завершении операции нет. Бой пока продолжается. Необходимости эвакуировать население нет, бой идет сугубо на территории аэропорта. На железнодорожном вокзале города пока нет никаких активных действий", – заявил Дмитрашковский.

Между тем, как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на данные облздрава, один человек погиб и два пострадали и в результате стрельбы возле железнодорожного вокзала в Донецке, пишет ОстроВ.

"Сегодня на железнодорожном вокзале пострадали три человека. Из них один – погиб, двое - получили ранения (но не огнестрельные, предварительно – осколочные –ред.). Из этих двух пострадавших - один ребенок, но с ним все в порядке, он уже отпущен домой", - сообщили в службе.

По информации очевидцев, на австостанции ЖД вокзала автоматной очередью убит парковщик, пишет 62.ua.

При этом в пресс-службе Донецкой железной дороги данный факт не подтвердили и не опровергли, сославшись на то, что автостанция к их ведению не относится.

Также издание сообщает, что из административного здания и железнодорожного вокзала "Донецк" со стороны улицы Артемовской эвакуированы люди в связи с обстрелом террористами.

По словам главы пресс-службы ДонЖД Владимира Селиванова, вокзал работает в обычном режиме, все рейсы осуществляются по графику, пишет УРА-Информ.Донбасс.

"Стрельба задела только окна админздания вокзала. Никто из работников и пассажиров не пострадал", - отметил Селиванов.

Ранее "Главред" сообщал, что при поддержке авиации украинские десантники начали зачистку территории аэропорта.

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