Генсек НАТО о войсках России возле границ Украины: они готовы были перейти в атаку

Российские войска возле границ Украины вызвали беспокойство НАТО в связи с тем, что находились в боевой готовности и могли перейти границу.

Об этом заявил генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен в интервью "Эху Москвы".

"Конечно, любое государство может размещать свои вооруженные силы, где ему нравится на своей территории. Но остается в силе тот факт, что Россия разместила очень крупный контингент войск вдоль границы с Украиной, который был явно боеготовным пересечь границу с Украиной, если на это было бы принято политическое решение. То есть, нам было совершенно ясно, что речь шла об очень наступательных войсках, это не просто учения. Эти войска вполне могли перейти в атаку и пересечь границу Украины. Поэтому призвали Россию отвести назад свои войска, и не угрожать Украине, приступить к конструктивному политическому диалогу с Украиной", - пояснил он.

Говоря об отводе войск от грани Украины, генсек НАТО отметил: "Мы видели некоторые признаки того, что часть этого очень крупного военного контингента приступила к подготовке к возможному отводу" (интервью датируется понедельником, 26 мая - ред.). Я выступаю очень осторожно, потому что мы слышали заявление об этом уже в прошлом, и при этом никакие войска не были отведены вглубь территории с украинской границы. Но теперь, похоже, что есть признаки того, что некоторая часть этих войск будет выведена".

"Тем не менее, большая часть этих войск остается там, в непосредственной близости к границам Украины. Позвольте подчеркнуть, что если мы столкнемся с явными признаками реального вывода войск России с украинской границы, я первым такой шаг приветствовал бы, потому что это был бы очень важный шаг по направлению к деэскалации напряженности в регионе", - добавил Расмуссен.

Напомним, ранее отвод войск подтвердили украинские власти. А военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что возле наших восточных границ по состоянию на понедельник, 26 мая, возле наших границ оставалось 11 тысяч российских военных.