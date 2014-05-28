Путин проиграл битву в Украине, а Януковича ждет политическая смерть - эксперт

Президент России Владимир Путин проиграл битву по срыву выборов в Украине, а беглеца Виктора Януковича в скором времени ожидает политическая смерть.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил политолог Виктор Небоженко.

"Судьба Януковича сейчас в руках Путина. Он (лидер РФ - ред.) проиграл битву в операции по срыву выборов в Украине и сейчас находится перед необходимостью поздравить нового президента, иначе они с ним никогда не встретятся", - пояснил эксперт.

По мнению Небоженко, как только Путин поздравит Петра Порошенко с избраниме президентом Украины, "это будет значить политическую смерть Януковича, и ему придется выписывать свидетельство эмигранта, как любому таджику, узбеку, который мечтает жить и работать в Москве".

Напомним, на чате в "Главреде" политолог также отметил, что президентские выборы резко ухудшили планы Путин по агрессии против Украины.