Россия отводит войска от границ Украины, но забывать об угрозе вторжения нельзя - Тымчук

По информации, которой располагает украинская сторона, а также НАТО, российские войска отводятся от украинской границы.

Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, передает ЛИГАБизнесИнформ.

"Снимать с повестки дня вопрос вторжения нельзя, поскольку практически вся полевая инфраструктура остается на месте. Пригнать туда опять войска - это дело нескольких часов", - сказал он.

По его словам, градус напряженности на границе снижается. Пограничники и эксперты пришли к выводу, что было бы разумным использовать эти силы для помощи украинским пограничникам для недопущения прорыва через границу вооруженных боевиков.

По словам Тымчука, прорывы через границу осуществляются именно на дорогах, а не на пересеченной местности. Вблизи этих дорог можно расположить военные подразделения с тем, чтобы они оперативно могли взаимодействовать с украинскими пограничниками.

"Такое предложение есть. Как на него отреагирует Генеральный штаб и Министерство обороны - я на данный момент сказать не могу", - отметил он.

По мнению эксперта, проблема с перекрытием восточной границы, помимо ее большой протяженности, заключается еще и в том, что Госпогранслужба, в соответствии с европейскими стандартами, была ориентирована на охрану границы, а не на оборону. Соответственно, ресурсы погранслужбы очень ограничены.

"Этими силами можно осуществлять охрану, пресекать единичные случаи контрабанды. Но когда валят три сотни человек с крупнокалиберными пулеметами и гранатометами - это уже сложно", - сказал он.

Тымчук также сообщил, что рассматривается вариант в перспективе с дружественными странами обеспечить охрану границы по европейскому принципу, а на границе с Россией предусмотреть ресурсы для обороны.

Напомним, в ночь на 27 мая на Луганщине несколько грузовиков с вооруженными людьми с боями прорвались из России в Украину. Пограничникам удалось задержать микроавтобус с оружием и два легковых автомобиля.

Как сообщали пограничники, Россия отводит свои войска от украинской границы частично, оставляя возможность быстро вернуться.