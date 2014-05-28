Порошенко готов подписать Ассоциацию с ЕС сразу после инаугурации

Экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом может быть подписана сразу после инаугурации Президента Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе лидера президентской гонки Петра Порошенко, передает УНИАН.

Политик отметил, что Соглашение об ассоциации, по сути, является частью плана по модернизации Украины, а потому подписание документа должно быть проведено в ближайшее время.

У Порошенко также отметили, что имплементация Соглашения даст возможность введения антикоррупционных мер и пакета реформ уже в ближайшие сроки.

"Народ Украины, который поддержал проевропейскую программу кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко, не может ожидать, поэтому действия власти сегодня должны быть максимально активным", - подчеркнул будущий президент.

Порошенко также выразил надежду, что Европейский Союз и его лидеры, которые последовательно поддерживали европейский выбор украинских граждан и декларировали готовность завершения подписания Соглашения об ассоциации сразу же после выборов Президента Украины, также поддержат эту позицию.

Стоит отметить, что ранее сегодня американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на неназванных "дипломатов", якобы Порошенко в разговоре с председателем Европейского Совета Херманом ван Ромпеем попросил "немного времени" на подписание Соглашения.