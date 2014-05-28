За бои на Донбассе наемники из Чечни зарабатывают по 300 долларов в день

В боях на Донбассе принимают участие боевики из Чечни, Осетии и Дагестана – они зарабатывают по 300 долларов в день.

Об этом заявил советник главы МВД Станислав Речинский, передает Хартия97.

"Количество кадыровцев, принимающих участие в боевых действиях со стороны ДНР, неизвестно, но часть этих граждан погибла. Среди них представители милицейских банд из Дагестана, Чечни, Осетии", - рассказал советник.

Также он добавил, что, "по нашим данным, они получают по 300 долларов в сутки".

Речинский пояснил, как боевики могли попасть в Украину: "граница с Россией у нас носит весьма условный характер. Стоят блокпосты, но есть и неконтролируемые проселочные дороги. Они могли попасть тысячей способов".

Также он добавил, что у этих боевиков вооружения такое же, как и у российской армии – АК-100, ручные гранатометы и тому подобное.

"Оружие наверняка было получено от армии РФ", - заявил он.

Напомним, сам Кадыров опроверг сообщения украинских СМИ об участии боевых подразделений из Чечни в военных действиях в Донецке. По его словам, чеченцы могут быть в зоне конфликта на Донбасе по "личному делу".