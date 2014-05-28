Нацгвардия в Луганске отбила нападение террористов: потерь нет

Национальная гвардия отбила атаку террористов на воинскую часть в Луганске.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы.

"По состоянию на 21:45 нападение боевиков на воинскую часть Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется на Луганщине, отбита силами военнослужащих. Потерь среди личного состава воинской части нет", - говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии уточнили, что "нападающие отступили от территории воинской части после неудачной попытки штурма".

Напомним, ранее официальный сайт Нацгвардии сообщал о штурме боевиками воинской части и заявлял о потерях с обеих сторон.

Позже появилась информация, что атака отбита, но среди военных есть один тяжелораненый, а один из нападавших убит.