Нацгвардия в Луганске отбила нападение террористов: потерь нет

Штурм воинской части Нацгвардии в Луганске был отбит, террористы отступили.
Национальная гвардия отбила атаку террористов на воинскую часть в Луганске.
Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы.
"По состоянию на 21:45 нападение боевиков на воинскую часть Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется на Луганщине, отбита силами военнослужащих. Потерь среди личного состава воинской части нет", - говорится в сообщении.
Также в Нацгвардии уточнили, что "нападающие отступили от территории воинской части после неудачной попытки штурма".
Напомним, ранее официальный сайт Нацгвардии сообщал о штурме боевиками воинской части и заявлял о потерях с обеих сторон.
Позже появилась информация, что атака отбита, но среди военных есть один тяжелораненый, а один из нападавших убит.