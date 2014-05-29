В Славянске террористы сбили вертолет силовиков - журналист

В четверг, 29 мая, в захваченном террористами Славянске Донецкой области боевики сбили вертолет Ми-8 украинских силовиков.

Об этом российский военный журналист Аркадий Бабченко сообщает на своей странице в Facebook.

"Вертушку, на которую меня ни разу так и не взяли, сбили. По моей информации, она дошла до Карачуна, там разгрузилась, взлетела и после взлета её сбили", - рассказал журналист.

"Выслеживали, видимо. Было два взрыва - один в воздухе, второй при падении. Насколько можно понять, никто не выжил. Летчиков жаль. Хорошие мужики были. Вежливые, корректные. Жаль", - посетовал Бабченко.

Напомним, что ранее "Главред" сообщал о полномасштабной АТО в районе Славянска и Краматорска.

Фото: Facebook Аркадия Бабченко