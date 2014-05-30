Террористы пытаются вырваться из Славянска, прикрываясь детьми

Боевики придумывают разные трюки, чтобы вырваться из заблокированного Славянска.
Выбраться из плотного кольца украинских силовиков вокруг Славянска террористы пытаются с помощью местных жителей и детей.
Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский в эфире "Громадського ТВ".
По его словам, боевики предложили местным жителям вывезти детей из города, чтобы выехать за пределы Славянска вместе с ними.
"Террористы вчера пытались с колонной выйти через один из блокпостов, но их планы почему-то изменились, и они дальше не продвигались", - сообщил офицер.
Также Дмитрашковский добавил, что силы боевиков рассеяны по городу, они прибегают к точечным атакам, обстреливают жилые кварталы, чтобы обвинить в этом украинских военных.
Всего террористов насчитывается до 1000 человек.
"НОНА не может работать сама, ее поставили на платформу, они маневрируют между домов и стреляют в район телебашни, но намеренно стреляют через телебашню в жилой сектор, чтобы местные считали, что это стреляют по мирному населению", - сказал Дмитрашковский.
Как сообщал "Главред", вчера, 29 мая, военные нанесли мощный артиллерийский удар по Дому культуры железнодорожников, где был склад оружия и база террористов.
Кроме того стало известно, что с 9 мая на территории Донецкой области огнестрельные и осколочные ранения получили семеро детей.
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