Террористы пытаются вырваться из Славянска, прикрываясь детьми

Выбраться из плотного кольца украинских силовиков вокруг Славянска террористы пытаются с помощью местных жителей и детей.

Об этом сообщил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский в эфире "Громадського ТВ".

По его словам, боевики предложили местным жителям вывезти детей из города, чтобы выехать за пределы Славянска вместе с ними.

"Террористы вчера пытались с колонной выйти через один из блокпостов, но их планы почему-то изменились, и они дальше не продвигались", - сообщил офицер.

Также Дмитрашковский добавил, что силы боевиков рассеяны по городу, они прибегают к точечным атакам, обстреливают жилые кварталы, чтобы обвинить в этом украинских военных.

Всего террористов насчитывается до 1000 человек.

"НОНА не может работать сама, ее поставили на платформу, они маневрируют между домов и стреляют в район телебашни, но намеренно стреляют через телебашню в жилой сектор, чтобы местные считали, что это стреляют по мирному населению", - сказал Дмитрашковский.

Как сообщал "Главред", вчера, 29 мая, военные нанесли мощный артиллерийский удар по Дому культуры железнодорожников, где был склад оружия и база террористов.

Кроме того стало известно, что с 9 мая на территории Донецкой области огнестрельные и осколочные ранения получили семеро детей.

Больше о боях в Донецке и ходе АТО смотрите в спецтеме "Главреда".