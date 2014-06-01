Пограничники задержали россиянина-командира террористов Донбасса

Вчера, 31 мая, на Луганщине пограничники задержали 38-летнего гражданина России, который направлялся в Луганск с целью дестабилизации ситуации и участия в незаконных вооруженных формированиях. С его слов стало известно, что он командир одного из подразделений террористов Донбасса.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, отметив, что злоумышленника задержали пограничники отдела "Меловое".

"Во время задержания гражданин РФ сообщил, что он является командиром одного из подразделений "народного ополчения Донбасса", - отметили в Госпогранслужбе.

При этом пограничники отметили, что в личных вещах задержанного была обнаружена военная форма, балаклава и карта Луганской области.

Также со слов злоумышленника стало известно, что он участвовал в одной из чеченских кампаний, был дважды ранен.

"В дальнейшем гражданин был привлечен к административной ответственности, было принято решение о запрете его въезда на территорию Украины сроком на 3 года. Он передан сотрудникам СБУ", - резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Харькове пограничники задержали 34-летнего гражданина России, ветерана двух военных кампаний в Чечне (во время обоих был снайпером), который ехал в восточные области Украины с целью дестабилизации ситуации и участия в незаконных вооруженных формированиях.