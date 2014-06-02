Президент Чехии пригласил Порошенко в Прагу

Президент Чехии Милош Земан пригласил избранного президентом Украины Петра Порошенко посетить Прагу.

Об этом глава Чехии заявил вчера, 1 июня, в эфире одного из чешских телеканалов, пишет Радио Свобода.

В то же время Земан прокомментировал ситуацию на востоке Украины.

"Было бы хорошо, если бы господин Порошенко, которого я уже пригласил в Прагу, встретился в Донецке с Ринатом Ахметовым и попытался найти с ним определенный путь выхода из кризиса", - заявил глава Чехии.

Земан подчеркнул, что в случае, "если в Украине дойдет до гражданской войны, для Российской Федерации это будет очень хорошим поводом для внешнего вторжения".

Между тем, он критически оценил шаги Европейского Союза в отношении Украины, которому, по словам чешского президента, "до сих пор не удалось сделать многое".

Кроме вышесказанного напомним, что, по данным ЦИК, Петр Порошенко уверенно побеждает на выборах президента Украины. Его инаугурация состоится в центре Киева - на Майдане Независимости