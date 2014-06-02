Милиция объявила в розыск Тимонькина - банкира Курченко

Министерство внутренних дел объявило в розыск Бориса Тимонькина - зампредседателя наблюдательного совета принадлежащей Сергею Курченко компании ВЕТЭК.

Об этом со ссылкой на МВД сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, Тимонькин исчез 16 мая и разыскивается на основании постановления суда.

По данным прокуратуры, Тимонькин подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.255 Уголовного кодекса - создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней, или участие в преступлениях, совершенных такой организацией.

Напомним, что 23 апреля Генпрокуратура объявила Курченко в розыск. Скандально известного бизнесмена, председателя наблюдательного совета компании ВЕТЭК подозревают в участии в теневых схемах по реализации сжиженного газа государственными предприятиями по заниженным ценам, которые нанесли государству убытки на сумму более миллиарда гривен.

По данным ГПУ, предприятия-производители сжиженного газа намеренно завышали оценки потребности населения в газе, а полученный излишек продукции затем по льготным ценам реализовывали коммерческим структурам, которые, в свою очередь, продавали газ на автозаправочных станциях уже по рыночным ценам.

По данным МВД, компании, входящие в холдинг ВЕТЭК, за последние два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн. Ввозимые нефтепродукты оформлялись в органах Миндоходов в режимах транзита, реэкспорта, таможенного склада и размещались под контролем таможенных органов на нефтебазах, арендованных предприятиями ВЕТЭК.