АТО на Донбассе: за день погибли трое украинских силовиков, уничтожены 500 боевиков - СМИ

Во время активных боевых действий в рамках АТО на Донбассе во вторник, 3 июня, погибли трое украинских силовиков, ранены 50. В то же время, уничтожены 500 террористов, 1,5 тысячи - ранены.

Об этом сообщает "ЛІГАБізнесІнформ" со ссылкой на источник в руководстве АТО.

По его данным, в операции против боевиков и диверсантов из России были задействованы многочисленные армейские подразделения, тяжелая техника, авиация, артиллерия. В результате уничтожена одна из основных баз боевиков.



"В районе села Семеновка под Славянском в результате антитеррористической операции уничтожено больше 500 боевиков, еще 1,5 тысячи террористов получили ранения. Потери среди украинских силовиков составили трое убитыми и 50 ранеными", - сообщил источник.



Он отметил, что сегодня в районе операции АТО против основных сил террористов "жестко работала авиация и артиллерия". "Фактически мы сегодня зачистили от боевиков весь север Донецкой области", - сообщил собеседник издания.

Другие данные привел в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук. По его информации, погибли двое украинских силовиков, 45 ранены.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в ходе сегодняшней антитеррористической операции на Донбассе уничтожено около 300 террористов, около 500 боевиков ранены. Потери со стороны сил АТО – 2 погибших, 45 ранены", - сообщил он.



"Пожалуй, впервые за все время проведения АТО отмечается высокий уровень взаимодействия между подразделениями силовых структур, задействованными в операции. Антитеррористическая операция продолжается", - добавил Тымчук.

Напомним, силовики сообщили и.о. президента Александру Турчинову об освобождении от террористов севера Донецкой области. В частности, взят город Красный Лиман, разрушена база боевиков в селе Семеновке.