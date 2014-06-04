Аэропорт в Донецке закрыли до конца июня

Международный аэропорт Донецка имени Сергея Прокофьева не будет обслуживать пассажирские рейсы до 30 июня.

Об этом говорится на официальном сайте Госавиаслужбы Украины.

"Эта директива связана с невозможностью обеспечения безопасности полетов из-за вооруженного конфликта в регионе, в случае необходимости срок ее действия может быть продлен", - сообщили авиаторы.

Также в ведомстве добавили, что "возобновление авиасообщения возможно только после стабилизации ситуации и проведения сотрудниками авиационной власти Украины контроля соблюдения всех международных норм и требований в сфере безопасности полетов".

Напомним, 26 мая один из терминалов аэропорта в Донецке был захвачен боевиками, однако украинские силовики выбили их оттуда.

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