Часть войск России "демонстрирует намерение остаться" возле границ Украины - генерал НАТО

Россия оставила часть войск возле границ Украины.

Об этом заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав, передает "Украинская правда".

По его словам, Россия оттягивает войска от украинской границы, но часть российской армии "демонстрирует намерение остаться".

Он также отметил, что нерегулярные силы, и военизированные формирования, которые Россия поддерживает финансово, демонстрируют большую активность на востоке Украины и "это надо прекратить".

Также Бридлав отметил, что все действия НАТО по усилению группировки войск в Европе будут вестись в соответствии с соглашением между Альянсом и Россией, подписанным в 1997 году.

Генерал обвинил Россию в нарушении этого соглашения, когда ее войска "перешли границу суверенной страны и применив оружие, аннексировали часть независимого государства".

Он также сказал, что НАТО и его страны-члены рассматривают широкий спектр помощи Украине, в том числе военной помощи.

Напомним, ранее российское руководство пообещало отвести войска от границ Украины. Позже в НАТО подтвердили, что фиксируют передислокацию военнослужащих.