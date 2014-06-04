В штабе АТО рассказали, как террористы сбежали из укрытия в больнице Славянска

Террористы бежали из убежища, оборудованного в городской больнице Славянска, сразу после начала активной фазы АТО.

Об этом заявил представитель штаба АТО Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"По оперативной информации, боевики в военной форме, которые ранее занимали помещение городской больницы Славянска, с началом операции сил АТО покинули территорию медучреждения", - рассказал он.

Также Селезнев добавил, что "бандиты обустраивались там надолго, но активные действия украинских силовиков напугали наемников, и они спешно убегают из города, пытаясь прорваться сквозь кольцо окружения".

При этом он обратился к мирным жителям с просьбой не находиться возле позиций боевиков.

Отдельно Селезнев рассказал, что силовики делают все возможное, чтобы не допустить жертв среди мирного населения.

"Силы АТО четко говорят о своей позиции, выдвигают ультиматум боевикам сдаться в плен, лишь в случае отказа блокируют и при сопротивлении уничтожают их", - подчеркнул он.

Селезнев также отметил, что в основном местные жители позитивно оценивают действия АТО.

Как сообщал "Главред", 3 июня в районе Славянска, Семеновки и Красного Лимана велись ожесточенные бои.

Тем временем, в Луганске боевики попытались захватить здание погранотряда и атаковали воинскую часть Нацгвардии.

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