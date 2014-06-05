Россия ввела режим чрезвычайной ситуации на границе с Украиной

Россия ввела режим чрезвычайной ситуации 15 приграничных с Украиной территориях.

Соответствующее распоряжение подписано губернатором Ростовской области Василием Голубевым, сообщает пресс-служба донского губернатора.

"Распоряжение подписано после возвращении областного главы из рабочей поездки в Мартыновский район. Основанием для ввода чрезвычайного режима на Дону послужила необходимость обеспечения жизнедеятельности в пунктах временного размещения людей, прибывающих в Ростовскую область из юго-восточных областей соседней Украины", - отмечает пресс-служба.

"Согласно распоряжению донского губернатора Василия Голубева, зона ЧС распространяется на 15 муниципальных образований Ростовской области.

Это города Азов, Гуково, Донецк, Зверево, Новошахтинск, Таганрог, а также Неклиновский, Матвеево-Курганский, Куйбышевский, Родионово-Несветайский, Красносулинский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Чертковский районы", - сообщает пресс-служба, цитирует

Также в своем микроблоге в Твиттере он сообщил: "Режим ЧС позволит быстро организовывать дополнительные пункты временного размещения беженцев с юго-востока Украины. За последние сутки их число растет заметно. В основном едут женщины, старики и дети. Надо помогать соседям".

По данным пресс-службы, режим чрезвычайной ситуации, в первую очередь, касается муниципальных, региональных структур, которые отвечают за предупреждение и ликвидацию последствий ЧС.

Отметим, что в Госпогранслужбе информацию о беженцах категорически опровергли, отметив, что их "видит" только российская сторона.

Как известно, Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию российской стороны по росту числа беженцев из Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовской области в приграничных районах с Украиной формируются новые отряды боевиков для заброски на Донбасс.