Лидеры донецких и луганских террористов объявлены в розыск

В Украине объявили в розыск "губернатора" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Павла Губарева и "премьера" так называемой ЛНР Василия Никитина.

Об этом сообщает Украинская правда, отмечая, что информация о террористах появилась на сайте МВД в разделе "Лица, скрывающиеся от органов власти".

По данным МВД, датой исчезновения Губарева считается 26 мая, орган, который разыскивает - СБУ.

"Губарева обвиняют по ст.109 Ч.1 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", - пишет издание.

Между тем, Никитин подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины или конституционного строя, сделанные по сговору лиц) УК.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее Губарев был задержан в Донецке. Позже стало известно, что его обменяли на бойцов спецподразделения "Альфа", которых террористы захватили в Горловке.