Яценюк пообещал уничтожить терроризм, который финансируется Россией

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что страна впервые столкнулась с неприкрытой российской военной агрессии, однако ей удастся освободить Донецк и Луганск от террористов.

Об этом он заявил в парламенте, отчитываясь за 100 дней деятельности своего правительства, пишет Украинская правда.

При этом эти 100 дней он охарактеризовал словами "мы выстояли"

"Украина еще никогда не была в таких сложных условиях, поскольку впервые мы столкнулись с неприкрытой российской военной агрессией", - добавил Яценюк.

"Россия аннексировала украинскую территорию - АР Крым. Не остановившись на Крыме, они пытаются пойти дальше. Все происходящее в Донецке и Луганске является российской военной интервенцией", - подчеркнул премьер.

При этом он выразил мнение, что украинцы продемонстрировали мудрость, выбрав президента уже в первом туре.

"У украинцев могут возникнуть вопросы, как дальше будет работать украинская власть. Я как глава правительства заявляю: президент, парламент и Кабмин будут действовать как единое целое", - заверил Яценюк.

Между тем, он подчеркнул, что Украина избавится от террористов, а Донецк и Луганск будут освобождены "от тех, кто посягает на их будущее".

"Терроризм и бандитизм, который финансируется Россией, будет уничтожен", - резюмировал премьер.

Напомним, ранее Арсений Яценюк заявил: в случае, если мировое сообщество не будет противостоять агрессивным действиям, которые Россия предпринимает в Украине, в частности, если продолжит, как и раньше, вести дела с РФ после аннексии Крыма, это грозит огромной катастрофой, причем не только нашей стране.