В Нацгвардии от Порошенко просят ЧП на Донбассе и полномасштабную АТО

Сегодня, 6 июня, общественный совет Нацгвардии Украины призвал нового президента страны Петра Порошенко ввести чрезвычайное положение на востоке страны и провести там полномасштабную АТО.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель общественного совета общественного штаба "Национальная гвардия Украины" Владимир Волков, пишет УНИАН.

По его словам, общественный совет обратился к Порошенко с письмом, в котором высказал ряд предложений по урегулированию ситуации на востоке страны. При этом он отметил, что президент должен рассмотреть предложения общественного совета Нацгвардии о полномасштабном АТО.

"Мы требуем также немедленного закрытия границы с Российской Федерацией, введения чрезвычайного положения, усиления пограничных войск и издать приказ о взятии под охрану государственной границы Национальной гвардии. А в местах скопления террористов необходимо провести локальную и эффективную военную операцию", - подчеркнул Волков.

В свою очередь, заместитель председателя общественного совета общественного штаба "Национальная гвардия Украины" Ростислав Афанасьев отметил, что на территорию Украины на сегодняшний день уже проникли около 10 тысяч террористов и поэтому медлить с радикальными мерами нельзя.

Он также заявил, что в письме к президенту содержится предложение о создании бригады в Нацгвардии Украины, которая бы финансировалась за счет общества.

"Мы предлагаем президенту создать бригаду Нацгвардии, финансирование которой возьмет на себя общественность. Необходимо провести общевойсковую операцию с прикрытием границы. Если мы будем топтаться на месте, то каждый день станет проигрышем", - сказал Афанасьев.

При этом он напомнил, что еще неделю назад в рядах террористов было пять тысяч бойцов, а сейчас их уже около десяти.

"И если подготовленные бойцы их не остановят, то эта зараза будет распространяться", - подчеркнул Афанасьев.

Обратим внимание, что в связи с постоянными прорывами с территории России на Донбасс вооруженных боевиков Украина решила частично перекрыть границу с РФ.

Кроме вышесказанного напомним, что на на Донбассе с 15 апреля продолжается антитеррористическая операция, силовики сжимают кольцо окружения вокруг боевиков. Постепенно очищаются дороги, поселки, идут бои за города.

Карту освобожденных от боевиков территорий можно посмотреть здесь.