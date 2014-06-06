Экс-замглавы СБУ рассказал, как "поставить Россию на место" и закрыть границу

Усилив оборону Украина может закрыть границу и поставить Россию на место.

Об этом заявил в интервью изданию Фокус высказал экс-заместитель главы СБУ, генерал Александр Скипальский, пишет ТСН

По его мнению, ранее "была принята доктрина лишения пограничных войск возможности охранять и оборонять границы".

"Оружие у пограничников забрали, оставив лишь пистолеты. У них даже автоматов не было, не говоря уже об специальном полутяжелом и тяжелом вооружении. Обороны границы нет, как нет и укрепрайонов", - заявил он.

Скипальский также напомнил о семи мотоманевренных группах, которые Госпогранслужба создала около недели назад для охраны государственной границы в Донецкой и Луганской областях. Однако генерал отметил, что на это потребуется время.

Скипальский подчеркнул, что реально, а не только на бумаге, закрыть границу с Россией возможно, причем "всего за месяц".

"Для этого вдоль российско-украинской границы необходимо создать укрепрайоны. Это такие воинские части, которые контролируют пятикилометровую условную линию фронта. На всех ключевых дорогах военные выставляют тяжелое вооружение, а между этими укрепрайонами постоянно курсируют подвижные механизированные группы. Через такую границу не просочится ни один террорист", - заверил генерал, подчеркнув, что полномасштабная оборона поставит Россию на место.

Генерал также посоветовал Порошенко ввести на Донбассе военное положение с трибуналами и комендатурой, поскольку АТО не справляется.

Больше об АТО на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".