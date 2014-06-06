Джемилев рассказал, сколько еще Крым может быть под оккупацией России

Народный депутат Украины, экс-глава Меджлиса Мустафа Джемилев прокомментировал аннексию Крыма Россией, сообщив, что срок пребывания оккупантов на нашей земле оценивается от двух-трех месяцев до двух-трех лет.

Об этом он сообщил в интервью Крым.Реалии.

Говоря об отношении крымских татар к оккупантам, он заявил, что не у каждого из них достаточный запас прочности.

"Кто-то беспокоится, чтобы его не посадили, другой переживает о собственном бизнесе. Все по-разному", - заявил Джемилев, отметив, что крымские татары в подавляющем большинстве - до 90% - не приемлют оккупацию и мечтают видеть Крым освобожденным.

"Сейчас власти России, оккупационные власти пытаются из числа крымских татар создать некую когорту коллаборационистов, правда, у них это не очень получается. Но, тем не менее, они повторяют то, что делал режим Януковича, что делала советская власть", - добавил он.

В то же время Джемилев заявил: "Срок пребывания оккупантов на нашей земле оценивается от двух-трех месяцев до двух-трех лет. Посмотрим, кто кого".

"Хотя мне понятно, что пока оккупанты находятся там, въезд в Крым мне будет запрещен, несмотря на давление мирового сообщества. На месте Путина я бы таких глупостей не делал, потому что ущерб для престижа России, если он еще сохранился, значительно больше от этого запрета, чем сам этот запрет", - подчеркнул нардеп.

Кроме вышесказанного напомним, ранее Мустафа Джемилев уже заявлял, что аннексия Крыма - это "временное явление".