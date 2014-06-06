В МИДе рассказали, сколько делегаций приедет на инаугурацию Порошенко

7 июня на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Петра Порошенко приедут, по меньшей мере, 56 иностранных делегаций.

Об этом корреспонденту сообщил заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварыч, пишет УНИАН.

"По состоянию на настоящее время подтверждено участие 56 иностранных делегаций. Из них 23 - на уровне глав государств, правительств, парламентов и руководителей международных организаций", - сказал Зварыч.

По его словам, 5 делегаций будут представлены на уровне вице-премьер-министров, остальные делегаций - на уровне министров иностранных дел или послов, аккредитованных в Украине.

Напомним, инаугурация Президента Украины состоится в субботу, 7 июня. Присягу главы государства Порошенко зачитает во время торжественного заседания Верховной Рады.

В 11.10 - Порошенко прибудет на Софийскую площадь Киева. Там состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и торжественное поднятие флага Президента Украины.